Жительница Вольска Саратовской области подозревается в краже чужого имущества в маршрутке.

Как сообщили в областном УМВД, в Вольский отдел полиции пришла с заявлением 48-летняя местная жительница.

Гражданка сообщила стражам порядка, что 14 февраля случайно выронила свой мобильный телефон в маршрутке. Смартфон женщина не смогла найти самостоятельно и обратилась за помощью к правоохранителям.

Было возбуждено уголовное дело о краже.

Вскоре по подозрению в краже была задержана 18-летняя девушка. Под тяжестью улик девица созналась, что решила оставить телефон себе.