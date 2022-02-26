Жительница Вольска Саратовской области подозревается в краже чужого имущества в маршрутке.
Как сообщили в областном УМВД, в Вольский отдел полиции пришла с заявлением 48-летняя местная жительница.
Гражданка сообщила стражам порядка, что 14 февраля случайно выронила свой мобильный телефон в маршрутке. Смартфон женщина не смогла найти самостоятельно и обратилась за помощью к правоохранителям.
Было возбуждено уголовное дело о краже.
Вскоре по подозрению в краже была задержана 18-летняя девушка. Под тяжестью улик девица созналась, что решила оставить телефон себе.