Саратовские волейболистки завоевали Кубок губернатора Тульской области, обыграв в финале турнира команду хозяев площадки. Об этом сообщает пресс-служба клуба «Протон-Саратов».

В первом сете саратовчанки немного уступили «Тулице», но во втором исправили ситуацию. Судьба третьей партии решилась на «больше-меньше» после атаки в аут тулячек и эйса Ирины Климановой, четвертый сет прошел с преимуществом нашей команды и принес ей первый в истории трофей. Третье место заняла «Минчанка» из Минска, обыгравшая подмосковную «Заречье-Одинцово» со счетом 3:0.