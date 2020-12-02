В Калининграде волейболистки «Протона» из Саратова не выиграли ни одной партии у «Локомотива» из Калининградской области.

Соперником саратовчанок была команда, в прошлом сезоне выигравшая «серебро» чемпионата России. Диктовать ей свои условия у «Протона» получалось до середины первой партии — 14:11. Потом «Локомотив» набрал 10 очков подряд и выиграл первую партию 25:20. В двух других сетах наша команда не набирала и 17 очков — 11:25, 16:25.

Поражение со счетом 0:3 стало для «Протона» четвертым подряд в Суперлиге. В таблице этого турнира наша команда осталась шестой и 5 декабря в Челябинске сыграет с «Динамо-Метаром».