В Саратове наградили лауреатов ежегодной региональной премии «Лучшие из лучших Саратовской губернии».

Лауреатом премии в номинации «Элита регионального медиапространства» стал медиахолдинг ООО «Волга-Медиа» и входящее в него издания «Комсомольская правда» — Саратов», «АиФ-Саратов» и «Новости Саратова». Организаторы приемии присудили награду за высокие читательские рейтинги, профессионализм в освещении событий, проведении информационных мероприятий и дискуссий с участием экспертов.

Премия проходит при поддержке министерства культуры Саратовской области, министерства молодежной политики и спорта Саратовской области и министерства внутренней политики и общественных отношений Саратовской области, а также комитета по туризму и администрации Саратова.