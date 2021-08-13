Необычное оптическое явление запечатлели местные жители.

Вода в Волге стала почти ярко-розовой.

«Розовая Волга, а точнее Волжский залив. Волга, в отличие от соленых озёр, летом не розовеет от живущих в воде микроорганизмов, а розовеет от пролетающих и отражающихся в ней розовых послезакатных облаков«, — так объясняется происхождение необычного оттенка воды, запечатленного на кадре с высоты птичьего полёта, в паблике «Саратов онлайн» ВКонтакте.

Однако некоторые пользователи засомневались в причине такой «пигментации» реки, высказав предположение, что это возможно масляное пятно от нефти.

Фото: ВКонтакте