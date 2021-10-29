ДТП произошло 28 октября в Балаковском районе Саратовской области.

Как сообщили интернет-изданию «Новости Саратова» в областной ГИБДД, примерно в 18.00 на 2 км автоподъезда к Балакову от автодороги «Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград» автомобил «Kia Spectra» выехал на встречную полосу движения и врезался в двигавшуюся навстречу фуру «Scania».

Уточняется, что за рулём легковушки был 42-летний водитель. Именно он, по предварительным данным, не справился с управлением и допустил аварию.

Грузовиком управлял 61-летний мужчина.

В столкновении травмы получил водитель «Kia Spectra».

Фото: ГИБДД