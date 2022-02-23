По данным на 23 февраля в Саратовской области зарегистрировано 2915 новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперштаб.

Общее количество заболевших в области составляет 190280 человек. Выздоровело с начала эпидемии 146789 человек, за сутки — 1487.

На стационарном лечении находятся 2384 человека, на амбулаторном — 35742.

Больше всего заболевших выявили в Саратове — 1730, Энгельсском районе — 333, Ершовском — 92, Балашовском и Ртищевском — по 72, Балаковском — 60, Марксовском — 53, Петровском — 52.

Напомним, накануне в регионе из-за стабилизации ситуации с ковидом отменили QR-коды.