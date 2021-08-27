Спикер Госдумы продолжает свою рабочую поездку по Саратовской области.

Так, на встрече Вячеслава Володина с жителями Калининского района к нему обратились сельчане по проблеме водоснабжения.

Вячеслав Володин напомнил региональным чиновникам, что эта проблема на селе должна решаться в первую очередь. Также он сообщил, что 10% областного дорожного фонда будут направлены на ремонт сельских дорог.

Газификация домовладений, ремонт участка дороги на границе с Волгоградской областью и обновление местного Дома культуры — эти вопросы обещал проконтролировать депутат областной думы Андрей Воробьев.

Володин отметил при этом, что верит Воробьеву как профессионалу.