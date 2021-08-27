Спикер Госдумы продолжает свою рабочую поездку по Саратовской области.
Так, на встрече Вячеслава Володина с жителями Калининского района к нему обратились сельчане по проблеме водоснабжения.
Вячеслав Володин напомнил региональным чиновникам, что эта проблема на селе должна решаться в первую очередь. Также он сообщил, что 10% областного дорожного фонда будут направлены на ремонт сельских дорог.
Газификация домовладений, ремонт участка дороги на границе с Волгоградской областью и обновление местного Дома культуры — эти вопросы обещал проконтролировать депутат областной думы Андрей Воробьев.
Володин отметил при этом, что верит Воробьеву как профессионалу.