Средства в виде субсидии направлены из резервного фонда Правительства РФ. Об этом сообщил спикер ГД Вячеслав Володин.

Это будет медицинское учреждение на 500 посещений в смену с диагностическим корпусом.

Жители микрорайона обращались к Вячеславу Володину с просьбой о строительстве поликлиники. До существующей приходится идти несколько километров. Володин обещал помощь. Взятые им обязательства выполнены: средства выделены в необходимом объеме.

Теперь задача региональных властей – завершить строительство качественно и в срок, а также обеспечить новую поликлинику современным оборудованием.