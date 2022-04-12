Спикер ГД Вячеслав Володин:

—12 апреля — особый в истории нашей страны день. 61 год назад гражданин СССР, Юрий Гагарин, первым покорил космическое пространство.

Этому событию радовался весь мир. Гордость переполняла людей: человек — в космосе!

Но сегодня США пытаются «отменить» Юрия Гагарина. Его имя удалили из названия ежегодного мероприятия, посвящённого покорению космоса.

Ничего нового в этом нет.

Так они переписывают историю.

Нам необходимо сделать всё для сохранения исторической памяти.

Важно, чтобы наши дети и внуки гордились своей страной, теми, кто, рискуя жизнью, совершал открытия. Чтобы у будущих поколений были примеры мужества, отваги и любви к Родине.