Спикер ГД Вячеслав Володин:
—12 апреля — особый в истории нашей страны день. 61 год назад гражданин СССР, Юрий Гагарин, первым покорил космическое пространство.
Этому событию радовался весь мир. Гордость переполняла людей: человек — в космосе!
Но сегодня США пытаются «отменить» Юрия Гагарина. Его имя удалили из названия ежегодного мероприятия, посвящённого покорению космоса.
Ничего нового в этом нет.
Так они переписывают историю.
Нам необходимо сделать всё для сохранения исторической памяти.
Важно, чтобы наши дети и внуки гордились своей страной, теми, кто, рискуя жизнью, совершал открытия. Чтобы у будущих поколений были примеры мужества, отваги и любви к Родине.