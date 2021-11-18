Сегодня, 18 ноября, председатель ГД Вячеслав Володин отчитался об обеспечении жильем детей-сирот и строительстве ледового дворца в Энгельсе.

Для обеспечения квартирами детей-сирот региона дополнительно выделен 1 млрд рублей. Общая сумма на эти цели составит 2 млрд 75 миллионов.

Это позволит обеспечить жильем в следующем году еще минимум 1500 человек. Напомним, 1410 детей-сирот до конца этого года получат квартиры. Таким образом, есть все возможности в 2023 году закрыть сложившуюся очередь и дальше выдавать жилье год в год.

Еще одно решение, о котором рассказал Вячеслав Володин, – выделение 287 миллионов 125 тысяч рублей на строительство ледового дворца в Энгельсе. В этом вопросе помог депутат Госдумы, избранный от Саратовской области по партийному списку «Единой России», Глеб Хор.