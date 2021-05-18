Председатель ГД Вячеслав Володин анонсировал постройку в Саратове технопарка на четыре тысячи рабочих мест.

Проект будет реализован в рамках государственно-частного партнерства с привлечением одной из крупнейших компаний в области телекоммуникаций, с участием Ростеха и правительства РФ в лице Минпрома.

Объект появится на базе Центрального НИИ измерительной температуры на углу Московской и Радищева. В перспективе здесь создадут направления в области аэромобильности, космоса, зеленых технологий.

— Город, особенно в советское время, был ориентирован на электронику, радиоэлектронику, и сформировался огромный потенциал. Его необходимо использовать.

Думаю, что все согласитесь: эта сфера как нельзя лучше отражает запрос и жителей, ну и, конечно, открывает перспективы для тех, кто сейчас учится в наших высших учебных заведениях. Еще раз хочу подчеркнуть, направления выбраны очень перспективные. От нас зависит реализация проекта. Надеюсь, у нас все получится, ну а в августе расскажем уже, в ходе презентации проекта непосредственно в ЦНИИИА, более подробно, — отметил Вячеслав Володин.