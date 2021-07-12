Председатель ГД Вячеслав Володин в ходе сегодняшнего визита осмотрел участок набережной около моста «Саратов-Энгельс». Было обсуждено развитие территорий от первого причала набережной Космонавтов до существующего солярия Затон. Протяженность участка – свыше двух километров.

От автомобильного моста до территории судоремонтного завода в настоящее время запрещено размещение пляжных зон. На этом участке предлагается сделать прогулочную зону набережной с устройством смотровых площадок и площадок отдыха. А на территории бывшего судоремонтного завода предлагают разместить ряд социальных объектов в приспособленных существующих зданиях и пляж.

На территории существующего солярия в Затоне — площадки для пляжного волейбола, игры в теннис, детские игровые городки.

— Нам надо территории, которые люди используют для купания, стараться благоустроить под эти цели. Не только новый пляж, но и другие пляжные зоны необходимо обеспечить спасателями: несколько человек утонули за последние дни. Всю территорию вверх по Волге правильно будет благоустроить. Сейчас будем стараться сделать пляж в Волжском районе. И еще в будущем несколько пляжей должно появиться. Анализируйте, где можно сделать пляж, где нет. И создавать их нужно не в течение трех лет, а нарастить темпы. Людям нужны условия для отдыха, – сказал федеральный политик.

Он отметил, что средства нужны большие и их придется искать, но такие зоны необходимы жителям. Вячеслав Володин предложил действующему депутату госдумы Николаю Панкову начать работу по привлечению федеральных средств на этот проект.

— Надо ставить задачу: в течение года-двух завершить работу по обустройству набережной в Волжском районе, — сказал он.