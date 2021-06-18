Председатель ГД Вячеслав Володин рассказал о планах по расселению ветхого и аварийного жилья Летного городка Энгельса, решение этой проблемы поддержал президент РФ Владимир Путин.

В этом году расселят шесть из них, это порядка 200 квартир, а людям должны предоставить новое жилье. Всего таковых 32 — 981 квартира, где проживает более двух тысяч человек.

Также федеральный политик рассказал о реставрации Дома офицеров в Летке. Найдены средства для заказа проекта, в ближайшие дни должны завершится конкурсные процедуры и отобрано лицо для подготовки проекта, чтобы уже на будущий год были начаты работы по его сохранению и восстановлению.