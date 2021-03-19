Председатель ГД Вячеслав Володин во время своего визита в Саратов рассказал о реставрации аэроклуба имени Юрия Гагарина в Дубках.
Федеральный политик взял шефство над учреждением. Напомним, год назад он приезжал сюда и говорил о необходимости его сохранения, присвоения статуса исторического места регионального значения.
При его поддержке выделены средства на разработку проекта. На сегодняшний день проект реконструкции и капитального ремонта клуба, строительство КПП, ангаров и благоустройства территории готов.
Проект реализуют как благотворительный.
—Надо сделать аэроклуб местом притяжения, сохранить ранее созданное и сделать современным. Чтоб здесь можно было и прыгать с парашютом, и учиться летать, — отметил Вячеслав Володин.
Во встрече приняли участие саратовские студенты, которые попросили установить здесь вышки связи для улучшения сигнала.