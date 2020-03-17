Об этом его просили жители Саратова.

В Instagram сторонники спикера госдумы Вячеслава Володина опубликовали информацию о предстоящей реконструкции стадиона спартак.

Жители неоднократно обращались к политику с этой просьбой, и в прошлом году Володин вышел с инициативой и взял на себя вопрос поиска финансирования. Этот проект будет благотворительным.

С открытия стадиона в 1928 году его реконструировали лишь однажды — в 1954-ом. Тогда деревянную трибуну заменили на монолитную из бетона. Сейчас спортивный объект в заброшенном и аварийном состоянии.