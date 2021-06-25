Председатель ГД Вячеслав Володин посетил с рабочим визитом Пугачев. В прошлые встречи жители рассказывали о проблемах с дорогой и тротуарами.

Работы по ремонту дороги к жилому массиву начнутся в ближайшее время. Средства на это поступят на следующей неделе. Еще две дороги передадут на областной уровень, что позволит муниципалитету перенаправить средства на ремонт других трасс. В этом году будет разработан и проект на строительство обхода.

Кроме того, в городе начинается ремонт тротуаров. Зимой планируется разработка второго этапа создания пешеходных дорожек во всем городе.