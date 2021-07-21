В мае председатель ГД Вячеслав Володин обсуждал с жителями Вольска реконструкцию и создание пляжа. Этот проект рассчитан на два года, завершение работ планируется в 2022 году. Контролирует благоустройство города депутат ГД Николай Панков.

На берегоукрепительные работы в Вольске средства будут выделены из резервного фонда.

Федеральный политик отмечал, что в условиях пандемии многие хотят отдыхать в своей стране, в своих регионах. И необходимо создавать условия для отдыха на Волге. Сейчас на береговой линии Вольска нет мест для купания, люди вынуждены ездить на острова.

Ранее в Вольске в рамках благотворительного проекта Вячеслава Володина был реконструирован парк, пешеходная зона по улице Саши Евсеева. В рамках федерального бюджета благоустраивается улица Революционная. Обновленная набережная замкнет пешеходную зону города.