Председатель ГД Вячеслав Володин посетил поселок Жасминный и сообщил о строительстве там появится многофункциональный спортивный комплекс.

Федеральный политик встретился с местными жителями, осмотрел территорию, где планируется строительство обьекта — школы №105. Построить стадион планируют до сентября.

Также обсудили строительство путепровода на подъезде к Жасминному. Сейчас люди вынуждены стоять в пробках из-за перекрытого переезда.

Городские чиновники рассказали Вячеславу Володину, что сейчас разрабатывается проект строительства путепровода, затем необходимо будет провести экспертизу. Если проект будет выполнен до ноября, то построить путепровод можно будет в течение следующего года.