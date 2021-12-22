Сегодня, 22 декабря, председатель ГД Вячеслав Володин написал в своем телеграм-канале о новой ответственности для автохамов. Теперь им будет грозить уголовная ответственность до трех лет лишения свободы

—Практически каждую неделю мы с вами видим из средств массовой информации, что по вине лихачей, мажоров на дорогих автомобилях люди становятся инвалидами, погибают.

Обычные штрафы таких автохамов не останавливают. Зачастую ради «хайпа» в социальных сетях они готовы на любые нарушения, не задумываясь, что тем самым рискуют жизнью и здоровьем окружающих.

Ситуации, когда лихачи регулярно нарушают правила дорожного движения и не несут наказания до момента, пока не пострадают люди, — недопустимы.

Поэтому закон был необходим, и в этой связи нам важно было принять его до конца года.

Мы ужесточили наказание для злостных нарушителей, которые неоднократно привлекались к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения и были лишены водительских прав. Речь идет о таких правонарушениях, как превышение скорости на более чем 60 км/ч или выезд на встречную полосу. За это может грозить уголовная ответственность вплоть до двух лет лишения свободы.

Для тех, кто уже ранее имел судимость за такое преступление, ответственность составит до трех лет лишения свободы. Это поправка, которая была одобрена во втором чтении.

Рассчитываем, что это решение позволит защитить жизнь и здоровье наших граждан.

В планах также проработать другие меры воздействия на лихачей и внести соответствующие законодательные изменения, — написал он.