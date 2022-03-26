Спикер ГД Вячеслав Володин:

-Байден слабый, больной и несчастный.

Президент США в очередной раз позволил себе недипломатичное высказывание о нашем Президенте.

И раньше говорил об этом и сейчас повторюсь: так себя вести может слабый или больной человек.

Причину такого поведения более профессионально объяснят психиатры.

С мужской точки зрения так себя ведут слабые.

Гражданам США должно быть стыдно за своего Президента.

Возможно, он болен.

Было бы правильно Байдену пройти медицинское обследование.

Несчастный он человек.

Мы можем гордиться нашим Президентом Владимиром Владимировичем Путиным, его поведение, выдержка заслуживают уважения.

Кстати, таких эпитетов со стороны глав США не удостаивался ни Ельцин, ни Горбачёв по понятным причинам.

Слова Байдена — истерика от бессилия.