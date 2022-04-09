Спикер ГД Вячеслав Володин:

-«Эта война должна быть выиграна на поле боя», — заявил Глава дипломатической службы ЕС Жозеп Боррель о ситуации на Украине. Тем самым публично пожелал продолжения военных действий.

Боррель должен быть немедленно отправлен в отставку странами Евросоюза. Его долг искать решение проблемы дипломатическим путём.

Хотя всем изначально было понятно, какую роль отводят Вашингтон и Брюссель Украине.

Сегодня Запад открыто заявил о своей цели — то, к чему они шли годами, поставляя оружие на Украину и поддерживая нацистскую идеологию.

Война до последнего украинца стала официальной политикой стран Евросоюза и НАТО.