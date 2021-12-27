Председатель ГД Вячеслав Володин встретился с детьми-сиротами региона. Обсудили проблему обеспечения жильем.

У присутствующих возникло много вопросов к региональным чиновникам. Вячеслав Володин раскритиковал профильного министра, областных депутатов и ответственных за такой подход в работе: встречи с детьми-сиротами не проводят, о возможных вариантах решения их квартирного вопроса никто не рассказывает.

Он предложил губернатору Саратовской области Валерию Радаеву отменить новогодние отпуска тем, кто занимается вопросами обеспечения жильем этой категории граждан, вводом больниц и поликлиник, и сконцентрироваться на решении проблем. А депутатам от каждого района взять на себя конкретный фронт работы с детьми-сиротами. Совместно с юридической академией Володин предложил создать центр для оказания им бесплатной юридической помощи.

— Проведите аттестацию чиновников. Отстраните от должности тех, кто не понимает свою ответственность, – обратился Володин к главе региона.

На протяжении нескольких лет программа по обеспечению жильем детей-сирот не выполнялась, выделенные средства не расходовались, образовалась огромная очередь – люди ждали свои квартиры по 13 лет.

1410 человек до конца года получат жилье и выплаты. При поддержке Вячеслава Володина в 2021 году были выделены дополнительные средства на решение жилищного вопроса детей-сирот. В 2022 году планируют выделить в общей сложности 1450 квартир и сертификатов.

— Планку по выдаче квартир на следующий год нужно ставить не 1500, а 2000. Тогда в 2023 году мы сможем закрыть очередь и выйти на норматив получения жилья год в год, – заявил Вячеслав Володин.