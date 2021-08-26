Спикер Госдумы запретил впредь близко подпускайть безответственных подрядчиков к важным социальным объектам.

Во время своей продолжающейся рабочей поездки в Саратовскую область Вячеслав Володин происпектировал ход работ по реконструкции спортивного стадиона в Ртищеве.

К слову, здесь их осуществляет та же самая фирма-подрядчик, которая уже подверглась критике со стороны Володина в Петровске.

В ходе поверки выяснилось, что стадион на исходе лета готов всего на 20%. В связи с этим Володин настоятельно рекомендовал не допускать эту компанию к таким важным объектам.

В любом случае, работы должны быть закончены до ноября текущего года.