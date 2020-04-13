Сегодня председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин и губернатор области Валерий Радаев встретились в Клинической больнице им. Миротворцева СГМУ с главными врачами поликлиник города.

В VII-м корпусе больницы Вячеслав Володин осмотрел реанимационные палаты для инфекционных больных, обеспеченные аппаратами ИВЛ. Ректор СГМУ Владимир Попков сообщил, что до конца этой недели в медучреждении для оказания помощи больным коронавирусной инфекцией будет развернуто 300 резервных коек. В настоящее время в больнице имеется необходимое количество средств индивидуальной защиты для специалистов. Определен состав бригад врачей, среднего и младшего медицинского персонала.

— В регионе есть медицинский университет. Здесь будет создано 300 коек для инфекционных больных, причем финансирование идет из федерального бюджета. Для здравоохранения Саратовской области это серьезная поддержка, — отметил председатель госдумы РФ Вячеслав Володин.

На встрече с главврачами обсуждались актуальные темы по текущей ситуации с распространением коронавирусной инфекцией. Среди них: планируемое расширение больничных мест для заболевших коронавирусом, обеспечение медицинских работников средствами защиты.

В ходе встречи Вячеслав Володин предложил выработать общую программу поддержки поликлинического звена. Председатель госдумы РФ призвал обеспечить медицинских работников средствами индивидуальной защиты, оборудованием, достойной зарплатой.

Председатель госдумы РФ поблагодарил врачей за напряженную работу по предотвращению распространения коронавируса.

— Обязательно нужно привлекать специалистов СГМУ, института «Микроб» для работы в этом процессе. Но нельзя останавливаться только на помощи больным коронавирусом. Необходимо принять меры, чтобы в целом поддержать саратовское здравоохранение, решить кадровый вопрос. Через неделю по каждой саратовской поликлинике должно быть понимание — как привлечь специалистов, какие мотивационные выплаты должны быть, чтобы они работали в Саратове, — отметил Вячеслав Володин.