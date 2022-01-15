Детям-сиротам региона оказывают бесплатную юридическую помощь.

В конце декабря Вячеслав Володин встретился с детьми-сиротами, которые рассказали, что вынуждены за деньги нанимать юристов для помощи в решении их квартирного вопроса, — сообщает Телеграм-канал «Володин Саратов».

Многие не знали, куда обращаться, как составлять документы.

Вячеслав Володин предложил региональным властям на базе СГЮА создать центр для оказания бесплатной юридической помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.

Специалисты юрклиники Академии уже проводят бесплатное консультирование во время личных приемов и в онлайн-режиме.

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