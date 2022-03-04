Вячеслав Володин о деятелях культуры и шоу-бизнеса, которые осуждают спецоперацию Вооруженных Сил РФ, заявил: «Неужели не стыдно им?»

Спикер Госдумы призвал депутатов не молчать, когда представители шоу-бизнеса и культуры осуждают спецоперацию Вооруженных Сил РФ.

Он обратился, в частности, к Комитету по культуре.

Председатель Госдумы напомнил о ситуации вокруг российского дирижера Валерия Гергиева: «Мэр Мюнхена ему предложил осудить действия наших Вооруженных Сил — он не согласился».

«Преодолеем вызовы — страна будет сильнее. А если поддадимся влиянию тех, кто такие заявления делает, страны может не стать», — обратился Володин к депутатам.