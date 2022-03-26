Спикер ГД РФ Вячеслав Володин:

-На этой неделе Джо Байден сказал: «Следует ли Украине пожертвовать какой-то территорией во имя урегулирования — решать Киеву».

Заявление Байдена построено на понятной ему, но не нам логике. Исключительно колониальное мышление.

Оно заставляет задуматься о том, что нынешний Президент США — несчастный человек, застрявший в прошлом, где-то во времени холодной войны.

Для Байдена не существует ценности человеческой жизни и свободы, ему чужды такие понятия, как общая история, вера, культура. Всё это для него лишь декорация, красивая ширма для достижения корыстных целей.

Истинные ценности элит США — это территории, природные богатства, недра других стран и, самое главное, деньги, которые можно на них заработать.

Ради этого были развязаны войны в Ливии, Ираке, Афганистане, Югославии, Вьетнаме. В этом весь смысл американской внешней политики.

Кризис на Украине произошёл не из-за территорий, а из-за геноцида русскоязычного населения.

Мы встали на защиту наших граждан и соотечественников в Донбассе.

Для нас это вопрос безопасности, мирной жизни и выстраивания добрых отношений.

Чтобы Байден понял это, ему необходимо принять нашу систему ценностей, что вряд ли возможно.

Для него сила в деньгах, а для нас — в правде.