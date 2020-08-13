Три дня назад, 10 августа, председатель госдумы Вячеслав Володин посетил Ленинское троллейбусное депо, тогда он пообещал договориться о 50 бесплатных троллейбусах из Москвы. Сейчас же число бесплатных троллейбусов увеличилось до 80.

В связи переходом Москвы на электробусы, столица может предоставить свободные троллейбусы Саратову, а также контактные сети.

В своем профиле в социальной сети Instagram Вячеслав Володин сообщил:

— В этой связи обсудил вопрос с мэром Москвы, как только приехал из Саратова, и мы вышли на решение, что Москва передает городу Саратову 80 троллейбусов, как вы и просили, из которых порядка 50 троллейбусов будут выпуска 16-17 годов, то есть им будет три-четыре года всего лишь, в сравнении с нашими, которым 20-25 лет и более. Конечно, это подвижной состав, если хотите, совершенно другого уровня и срок эксплуатации у него еще достаточный для того, чтобы работать и работать. 30 троллейбусов подберут где-то 12-13 года, но также ресурс у этих троллейбусов есть, для того чтобы поработать еще несколько лет, — пишет спикер Государственной думы.

Более того, Вячеслав Володин сообщил о повышении заработной платы водителям СГЭТ до 30 тысяч рублей:

— Заработная плата водителя троллейбуса, трамвая должна быть не ниже 30 тысяч. Это заработная плата тех, кто впервые приходит работать водителем. Что касается тех, у кого есть стаж, опыт, классность, понятно, что заработная плата будет выше, существенно выше, — пообещал Вячеслав Володин.