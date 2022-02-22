-Ровно восемь лет назад на Украине произошел государственный переворот. В этом корень проблемы, возникшей в Донбассе.

У двух президентов — Порошенко и Зеленского — были возможности и время реализовать Минские договорённости.

Но этого сделано не было.

Они больше думали о сохранении личной власти, чем о гражданах своей страны.

Россия за годы после распада СССР многое сделала, чтобы помочь Украине стать суверенным государством: заплатила долги Советского Союза, поставляла энергоресурсы по сниженным ценам и многое другое.

Принятие решения о ратификации договоров — единственный путь защитить людей, прекратить братоубийственную войну, предотвратить гуманитарную катастрофу, принести мир, — высказался Вячеслав Володин сегодня, 22 февраля.