Это последняя протяженная трасса региона, которая находилась на областном уровне.

Напомним, за несколько лет при поддержке спикера ГД Вячеслава Володина удалось проделать огромную работу: самые загруженные, протяженные трассы были переданы на федеральный уровень.

Это дороги Саратов-Озинки; Саратов-Алгай; Саратов-Балашов; Саратов-Ртищево-Тамбов; Ртищево-Аркадак-Балашов-Самойловка; Волгоград-Саратов-Сызрань; Саратов-Петровск-Пенза; от границы Волгограда-Ровное-Энгельс-Балаково-Ивантеевка, Южный и Северный подходы к аэропорту «Гагарин».

После передачи дорог на федеральный уровень область существенно экономит средства своего бюджета на содержании и ремонте. Вячеслав Володин отметил, что у региона есть все возможности заняться дорогами областного и межмуниципального уровня.