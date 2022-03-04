Сегодня Государственная Дума рассмотрит ряд законопроектов, которые защитят экономику нашей страны, поддержат людей в условиях санкций.

Кредитные каникулы для граждан, малого и среднего бизнеса.

Будет возможность до 30 сентября 2022 года обратиться к кредитору с требованием изменить условия обслуживания потребительского или ипотечного кредита.

Предусмотрены механизмы для дополнительной индексации пенсий.

Контроль за обеспечением лекарствами.

Расширяется список препаратов для закупок медицинскими организациями по упрощенной системе.

Обеспечиваются условия для ускоренной достройки объектов капитального строительства социального значения и исполнения обязательств государства перед обманутыми дольщиками.

Вводится мораторий на плановые проверки малого и среднего бизнеса на 2022 год, а также аккредитованных IT-организаций до конца 2024 года.

Бизнес сможет осуществлять деятельность без продления лицензий, прохождения оценки по бессрочным лицензиям и квалификационных экзаменов.

Объявляется новый этап амнистии капитала.

Упрощается порядок предоставления государственных и муниципальных услуг.

Все существующие меры поддержки будут сохранены, социальные обязательства государства будут выполнены. Независимо от вызовов и проблем, с которыми сталкивается наша страна.

Эти вопросы на постоянном контроле Президента.

Единственный возможный ответ на санкции ― развитие нашей страны.

Настал момент истины. Мы должны объединиться, чтобы преодолеть трудности.