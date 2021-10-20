Руководство представленной в Бундестаге партии «Зеленых» за последние дни уже не раз выступало с заявлениями, которые показывают либо их неинформированность, либо нежелание понимать истинное положение дел на газовом рынке, пытаясь политизировать ситуацию: газохранилища опустели, а виновата в этом – Россия.

Учитывая, что заявления делают наши коллеги-депутаты из Германии, правильно предложить обсудить этот вопрос в рамках межпарламентского диалога. Тем более с Бундестагом мы эффективно работаем на уровне профильных комитетов, фракций, группы по связям с парламентом ФРГ. Причем с нашей стороны ее возглавляет председатель комитета по энергетике – Павел Завальный.

Если есть желание не только изучить проблему, но и обсудить решение, все возможности для этого существуют. Приглашаем к такому диалогу в любом формате: очно или по ВКС.

А сейчас считаю правильным проинформировать наших коллег, чтобы они использовали эти данные при обсуждении ситуации на газовом рынке Европы, основываясь на цифрах и фактах.

Российская Федерация ведет предсказуемую политику в вопросах выполнения всех своих обязательств.

Наша страна наращивает объемы поставок газа – за 9 месяцев текущего года на 15%. И, как подчеркнул Президент Путин, не было ни одного отказа на просьбы их увеличить.

Коллегам из Бундестага правильно проанализировать шаги, предпринимаемые их правительством и бизнесом в сфере энергетики. В том числе эффективность принятых ранее решений по замещению углеводородного топлива, которые и привели к проблемам в обеспечении теплом и электроэнергией граждан и экономики.

Необходимо называть вещи своими именами и признать ошибки, следствием которых стал возникший энергетический кризис.

Еще в начале 2020 года расчет европейских стран строился на том, что относительно скромная доля газа в производстве электричества не будет увеличиваться. Тогда же ветер впервые стал основным энергоносителем в ФРГ, на него пришлось больше трети всей генерации электроэнергии — 34,9%. Но в результате безветренной погоды в течение 2021 года произошло нарушение баланса энергетической системы Германии, чем был вызван резкий спрос на газ и уголь в отсутствии других альтернатив.

Ситуацию усугубило поведение ключевого партнера Германии – США. Которые стали поставлять СПГ в страны Азии, исходя исключительно из своих интересов: выросла цена и этот рынок стал более привлекательным.

Хочу еще раз подчеркнуть, международная и внешнеэкономическая политика проводится нашей страной на принципах взаимного уважения, доверия, отсутствия двойных стандартов. Надеюсь, что коллеги из Бундестага разберутся в проблемах, не будут говорить на белое – черное, исходя из сиюминутной политической выгоды.

Давайте помнить, что все мы живем в одном общеевропейском доме: и Россия, и Германия, и другие страны. И от эффективности нашего диалога многое зависит.