Газпром полностью приостановил поставки газа в Болгарию и Польшу. Об этом заявил спикер ГД Вячеслав Володин.

—Правильное решение, депутаты Государственной Думы поддерживают его.

У Болгарии и Польши была возможность воспользоваться предложением нашего Президента об оплате природного газа за рубли. Механизм определён.

Руководители этих стран не захотели.

Пусть объясняют своим гражданам, как будут выходить из положения и чьими интересами они руководствовались, принимая такое решение.

Так же необходимо поступать и в отношении других недружественных для нас стран, — написал он.