Спикер ГД Вячеслав Володин:

-В последнее время звучат заявления, что сведения о доходах и имуществе депутатов Государственной Думы в этом году публиковаться не будут.

Это не так. Речь идёт об исполнении нормы федерального закона о статусе депутата, она действует. Изменения не вносились.

Депутаты Государственной Думы обязаны подать декларации не позднее 1 апреля, затем в течение 14 рабочих дней эти данные подлежат опубликованию на официальном сайте Государственной Думы.

На данный момент декларации подали 414 депутатов. Моим коллегам, которые ещё не отчитались, могу посоветовать: сдайте декларации в срок.