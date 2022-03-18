Тот, кто наживается на людях, должен быть наказан. Об этом заявил на своем телеграм-канале спикер ГД Вячеслав Володин.

-Генпрокуратура начала проверку фактов необоснованного роста цен на продукты и средства гигиены. Поддерживаем решение.

Депутаты сейчас работают в регионах, к нам поступает много обращений по этим вопросам. Информацию обо всех случаях неоправданного повышения цен будем направлять прокурорам субъектов РФ, чтобы были приняты соответствующие меры прокурорского реагирования.

Сегодня запасы продовольствия есть в полном объёме, никакого дефицита нет.

Тот, кто пользуется ситуацией и наживается на людях, должен быть наказан, — написал политик.