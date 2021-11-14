На этой неделе Государственная Дума приняла в первом чтении законопроект об отмене обязательного техосмотра.

Это решение облегчит жизнь многим нашим гражданам и коснётся примерно 50 млн транспортных средств — легковых автомобилей и мотоциклов.

Обязанность проходить техосмотр сохранится в отношении такси, автобусов, грузовых автомобилей, транспорта, который используется в служебных и коммерческих целях. Прежде всего для обеспечения безопасности пассажиров и других участников дорожного движения.

Вместе с этим стали поступать обращения, в том числе через социальные сети, с вопросом: как трактовать изменения в КоАП, которые вступят в силу с 1 марта 2022 года.

Речь идёт о норме, предусматривающей штраф за езду без диагностической карты — 2000 рублей.

Точно ли техосмотр станет необязательным?

В этой связи правильно будет пояснить ситуацию.

Законопроект об отмене обязательного техосмотра в случае принятия станет базовым.

Значит, штрафовать за езду без диагностической карты будут владельцев только тех транспортных средств, для которых техосмотр останется обязательным.

На остальных — штраф распространяться не должен.

Однако чтобы избежать двусмысленных трактовок и, как следствие, ошибок в правоприменительной практике, было бы правильно уточнить положения статьи 12.5 КоАП. Профильные комитеты Государственной Думы по транспорту и по законодательству возьмут этот вопрос на контроль.