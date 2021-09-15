Вячеслав Володин осмотрел обновленный сквер в Балакове.

Реконструкция места отдыха в 8А микрорайоне началась этим летом после обращений жителей. Здесь появилось плиточное покрытие, детские и спортивные зоны, освещение, скамейки, видеонаблюдение. В ближайшее время высадят 100 новых деревьев.

Жители рассказали Вячеславу Володину о линии электропередач, которые проходят прямо посередине парка и мешают гуляющим. Столбы установили несколько лет назад для строительства новых домов. Вячеслав Володин усомнился в законности установки опор на общественной территории и предложил губернатору сегодня же обратиться в прокуратуру.

«Прогнали через весь город, через весь парк линию электропередач. Поставили опоры, повесили провода, решая свою коммерческую задачу без разрешения, без землеотвода» – возмутился Володин.

Он также поинтересовался строительством пешеходного моста через канал им. Алексеевского, который соединит 8А микрорайон с другими. Об этом тоже просили балаковцы. Вопрос строительства прорабатывается, определяется место.