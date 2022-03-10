Искусственно повышать цены, прикрываясь санкциями, недопустимо. Об этом заявил представитель ГД Вячеслав Володин.

Он отметил, что поступает много обращений по поводу роста цен.

Вопросы касаются прежде всего продуктов питания, стоимость которых в ряде регионов увеличилась почти вдвое.

Также выросли цены на детское питание, подгузники и лекарства.

-У всех есть понимание: в условиях ограничительных мер, введённых в отношении нашей страны, некоторые товары могут дорожать. Например, за счет повышения курса валюты или перебоев в поставках из других государств.

Но когда речь идет о продукции, которая производится и потребляется в России, искусственно повышать цены, прикрываясь санкциями, недопустимо.

По имеющейся информации, поставщики располагают необходимыми запасами товаров, дефицита нет.

В этом случае рост цен носит необоснованный характер.

Сегодня на пленарном заседании Государственной Думы обсудим этот вопрос с участием главы Федеральной антимонопольной службы.

Планируем провести анализ всей цепочки — от производства до продажи товаров — с целью выявления фактов необоснованного роста цен.

Наживаться на людях недопустимо, за такое необходимо наказывать.

Вчера с депутатами обсудили предложения о внесении изменений в федеральное законодательство, которые предоставят Правительству право устанавливать предельные отпускные цены производителей на социально значимые товары и лекарства, а также предельные размеры оптовых и розничных надбавок.

Законопроект также обсудим с Правительством и рассмотрим в приоритетном порядке, — написал он. Решение позволит защитить наших граждан от роста цен.