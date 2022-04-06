Принятое Владимиром Путиным решение о расчёте за газ с недружественными странами в рублях, а также обсуждение расширения перечня товаров для рублевой торговли привели Минфин США к истерике.

План Вашингтона не удался.

«Адские» санкции не сработали. Рассчитывали обвалить экономику, парализовать банковскую систему России.

Не получилось.

Минфин США запретил нашей стране оплачивать госдолг из резервов, замороженных из-за санкций. При этом Псаки заявила, что «Россия должна выбрать между истощением валютных резервов и дефолтом».

У нашей страны есть средства на счетах, чтобы выполнить обязательства в полном объеме даже в условиях санкций.

Ситуация, созданная США, бьёт по ним самим и их гражданам.

Неслучайно в Международном валютном фонде пришли к выводу, что антироссийские санкции подрывают доверие к доллару. Его доля в мировых расчетах сокращается.

Любой, кто хранит сегодня деньги в долларах, не может быть больше уверен, что США не украдут его деньги.

Это начало конца монополии доллара в мире.