Спикер ГД Вячеслав Володин об экспорте недружественным странам товаров за рубли:

На протяжении последних дней широко обсуждается вопрос расчётов за природный газ в рублях.

Сначала страны G7 не согласились с требованием рассчитываться за энергоресурсы в нашей валюте. Затем Макрон заявил, что такой возможности у европейских стран нет.

А сегодня СМИ сообщили, что потоки газа по газопроводу «Ямал — Европа» упали до нуля.

Европейским политикам необходимо заканчивать разговоры, перестать искать оправдания, почему их страны не могут платить в рублях. Раньше надо было думать.

Они сами сделали всё, чтобы подорвать доверие к доллару и евро, чтобы Россия отказалась от взаиморасчётов в этих валютах.

Правильное решение принял наш Президент. Депутаты Государственной Думы его поддерживают.

У европейских государств есть все рыночные возможности рассчитываться в рублях. Никакой трагедии в этом нет. Гораздо страшнее ситуация, когда деньги есть, а товара нет. Сотрудничество должно быть взаимовыгодным.

Газ добывается в сложных природных климатических условиях. Это тяжелейшая работа. Если хотите получать газ — ищите рубли. По-другому не должно быть.

Более того, будет правильным там, где нашей стране выгодно, расширить список экспортируемых за рубли товаров: удобрения, зерно, масло, нефть, уголь, металлы, лес и т.п.

В этой связи обращаюсь к коллегам из национальных парламентов недружественных стран.

Отнеситесь более серьёзно к вопросу рублёвых взаиморасчетов. Политикой санкций, пытаясь изолировать нас, вы изолировали себя. За принятые решения надо отвечать, — сообщил политик.