Спикер ГД Вячеслав Володин рассказывает, какие законы вступают в силу в марте.

Пенсии военным пенсионерам проиндексированы выше уровня инфляции — на 8,6 %. Ранее это было сделано для гражданских неработающих пенсионеров. Норма будет иметь обратную силу и заработает с 1 января. Закон касается почти 2,6 млн человек.

Еще одно нововведение — вводится ответственность за управление автомобилем без диагностической карты. Закон направлен на тех, кто обязан проходить техосмотр, — водителей такси, автобусов и грузовиков. Людей, использующих транспорт в личных целях, штрафовать не будут.

Отдельно политик отметил закон об ужесточении контроля за оборотом оружия. По его словам, новые ограничения позволят спасти жизни наших граждан. Те, у кого есть медицинские противопоказания, не смогут получить оружие в руки.