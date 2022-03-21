Спикер ГД РФ Вячеслав Володин:

-В 2017 году Конгресс США принял закон об ассигнованиях Пентагону, который запрещает финансирование деятельности батальона «Азов»*, при этом назвав его неонацистской организацией.

*Состоит из радикальных националистов, наёмников, которые проводят карательные операции против русскоязычного населения, признан экстремистской организацией и запрещен на территории РФ.

Однако, вопреки этому решению, в марте 2022 года Президент США подписал пакет военной помощи Киеву, составившей $800 млн. Общий объем поддержки — уже более $2 млрд.

Вооружение, направляемое Киеву сегодня, попадает к неонацистским батальонам, включая «Азов». Это основание для импичмента Байдену. Он нарушил закон.

Конгресс США должен покончить с двойными стандартами и призвать к ответу Президента США Байдена.

Если США — правовое государство, других решений быть не может.

Вина за кровь мирных граждан, пролитую неонацистами «Азова», ложится на Президента США. А это вопрос Гаагского трибунала.