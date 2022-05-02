Лидеры ряда европейских государств во главе с Германией могут втянуть свои народы в большие проблемы.

Поставляя вооружение на Украину, они становятся стороной конфликта.

Они молчали, когда ровно восемь лет назад нацисты в Одессе заживо сожгли мирных граждан, ничего не предпринимали для защиты людей Донбасса. А сейчас делают всё, чтобы гибли славяне на Украине.

Начали забывать о трагедии Второй мировой войны и о том, какую цену пришлось заплатить, чтобы освободить мир от фашизма.

Короткая историческая память может привести к большим проблемам.

Своими действиями они подталкивают мир к катастрофе.

Все главы государств, принявших решение о поставках оружия, запятнали себя и должны быть привлечены к ответственности как военные преступники.