Домой Рубрики Новости Саратова Володин лидирует на выборах с 75 процентами голосов РубрикиНовости СаратоваПолитика Володин лидирует на выборах с 75 процентами голосов По Новости Саратова - 20.09.2021 73 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber Спикер Госдумы Вячеслав Володин лидирует на выборах по Саратовскому одномандатному округу. Такие данные обнародовал ЦИК, обработав 1,68% протоколов для голосования. К концу третьего дня выборов в Госдуму Володин набрал 75,21% голосов. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Выборы в России прошли с минимальным количеством нарушений Муфтий Саратовской области госпитализирован с ковидом Балаковец Денис Майданов набирает на выборах в Госдуму более 90 процентов ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Выборы в России прошли с минимальным количеством нарушений Новости Саратова - 20.09.2021 0 Бюллетени аннулированы на 54 избирательных участках. Это порядка 0,05% от количества всех УИК. Единый день голосования в России завершен. По результатам обработки 15,12% протоколов, лидирует... Муфтий Саратовской области госпитализирован с ковидом 20.09.2021 Балаковец Денис Майданов набирает на выборах в Госдуму более 90 процентов 20.09.2021 Володин лидирует на выборах с 75 процентами голосов 20.09.2021 Панков: Более 50% голосов на выборах набирает ЕР 19.09.2021