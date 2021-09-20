Спикер Госдумы Вячеслав Володин лидирует на выборах по Саратовскому одномандатному округу.

Такие данные обнародовал ЦИК, обработав 1,68% протоколов для голосования. 

К концу третьего дня выборов в Госдуму Володин набрал 75,21% голосов. 

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