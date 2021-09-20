Председатель ГД Вячеслав Володин рассказал, что ему поступает много обращений от жителей Саратова по поводу расположения в бывшем кинотеатре «Пионер» сетевого магазина. Жители ежедневно замечают на пешеходной улице грузовые многотоннажные машины, которые привозят продукцию в магазин. Вячеслав Володин прокомментировал ситуацию:

—Обращаюсь к руководству города и правоохранительным органам: до каких пор мы будем принимать решения, которые создают огромные проблемы гражданам? Во-первых, это здание бывшего кинотеатра. Почему оно не используется по назначению? Во-вторых, проезд многотоннажной техники по пешеходной зоне недопустим. Это не только создает неудобства для жителей, но и разрушает плиточное покрытие. После проезда таких машин надо будет заново ремонтировать пешеходную зону. Это затраты.

Напомним, Володин искал решения как по реализации проекта строительства 8-километрового пешеходного кольца, так и по замене плитки на ул. Волжской по истечении 5 лет ее эксплуатации.

—У меня большая просьба: цените труд людей. Найдите в себе силы прекратить это безобразие. Почему не реагирует руководство города, района и контрольно-надзорные органы? Еще раз отмечу: совершенно очевидно, что здание кинотеатра «Пионер» должно использоваться по прямому назначению. Защищайте права жителей. Без вашего разрешения там не мог появиться магазин. Без вашего ведома невозможен проезд крупнотоннажного транспорта. Давайте закончим с этим безобразием. Наводите порядок!- обратился к властям Володин.