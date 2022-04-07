Спикер ГД Вячеслав Володин:

-Сегодня мы должны сплотиться, преодолеть вызовы, сделать все для защиты нашей страны под руководством Президента Владимира Путина.

Такие слова спикер ГД сказал в завершении заседания 7 апреля.