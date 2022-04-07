Домой Рубрики Новости Саратова Володин: Мы должны сплотиться для защиты нашей страны под руководством президента РубрикиНовости Саратова Володин: Мы должны сплотиться для защиты нашей страны под руководством президента По Новости Саратова - 07.04.2022 42 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber Спикер ГД Вячеслав Володин: -Сегодня мы должны сплотиться, преодолеть вызовы, сделать все для защиты нашей страны под руководством Президента Владимира Путина. Такие слова спикер ГД сказал в завершении заседания 7 апреля. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Панков: Володин подчеркнул: Госдума и Правительство РФ — единая команда В Заводском районе Саратова отловят бездомных собак и вывезут мусор Житель Энгельса из мести сжег машину обидчика своей сестры ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Панков: Володин подчеркнул: Госдума и Правительство РФ — единая команда Новости Саратова - 07.04.2022 0 Совместная работа должна исходить из принципа защиты и улучшения благосостояния людей. Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин рассказал в Государственной Думе об итогах работы в 2021... Володин: Мы должны сплотиться для защиты нашей страны под руководством президента 07.04.2022 В Заводском районе Саратова отловят бездомных собак и вывезут мусор 07.04.2022 Житель Энгельса из мести сжег машину обидчика своей сестры 07.04.2022 Администрация прокомментировала отсутствие пандусов на набережной в Саратове 07.04.2022