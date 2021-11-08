Вячеслав Володин рассказал, что собраны необходимые документы по проблемному жилому комплексу «Пляж» в Энгельсе.

11 ноября планируется обсуждение решения этого вопроса в Фонде защиты прав граждан – участников долевого строительства. Приоритетной рассматривается достройка.

Об этом сообщает Телеграм-канал «Володин Саратов».

А вот ситуация с ЖК «Победа» остается непростой. До сих пор не сданы документы 230 дольщиков. Володин призвал вмешаться в эту ситуацию не только региональное правительство, мэрию, но и контрольно-надзорные органы.

Есть вероятность, что «недобросовестные застройщики через разные схемы пытаются поучаствовать в выделении средств», так как ряд квартир был оформлен на коммерческие организации.

«Если среди этих 230 вымышленные фамилии, это один разговор. А если здесь люди, которые по какой-то причине документы не предоставили, надо их защитить и как можно быстрее сдать документы», – сказал Вячеслав Володин.