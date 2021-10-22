В Саратове продолжается реконструкция и стройка новой набережной. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Сегодня, 22 октября, на заседании Правительства России выделили 1 млрд рублей на продолжение строительства набережной в Саратове.

Участок набережной обустроят в Октябрьском районе от 2-й Садовой до Большой Садовой. Работы планируют запустить в скором времени и завершить в следующем году.

—Надо сейчас заняться обустройством, чтобы выйти на границу Заводского, а на будущий год завершить их, заняться обустройством уже берега Волги в границах Волжского района. Но для того, чтобы решать второй вопрос, надо вначале заняться первым и на будущий год постараться поставить в этом точку, — отметил председатель.