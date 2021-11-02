Начался второй этап реконструкции старейшего стадиона Саратова.

Напомним, в 2020 году при поддержке Вячеслава Володина были обновлены, а фактически построены заново все плоскостные сооружения – футбольное поле, беговые дорожки.

Об этом сегодня, 2 ноября, сообщает Телеграм-канал «Володин Саратов».

Сейчас за счет привлеченных им средств начинается строительство нового здания с трибунами на 499 зрителей на месте демонтированного ранее корпуса. В комплексе появятся не только раздевалки и помещения для проката коньков и хранения оборудования, но и залы для тренировок, тир.

В этом году будет возведен фундамент будущего здания и несущие стены первого этажа.

Завершить строительство планируется на паритетных началах с участием мэрии города и Вячеслава Володина, который сказал, что будет помогать в решении этого вопроса: он займется поиском 50% средств.